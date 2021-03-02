الشعيبي يهزم الإصابة

يواصل أسامة الشعيبي، صانع ألعاب يوسفية برشيد، برنامجه العلاجي، بعد الإصابة التي أبعدته منذ مباراة نهضة بركان.

وأكد الشعيبي أنه يخضع للعلاج، تحت إشراف الطاقم الطبي المشكل من عبد الوهاب جباري، ومحمد وفائي العلوي.

وأضاف الشعيبي في تصريح ل»الصباح»، أنه يتجاوب مع العلاج، منذ تعرضه لتمزق في الفخذ، إثر احتكاك مع العربي الناجي، ما جعله يغادر مباراة نهضة بركان في الجولة الثانية.

وتابع «حالتي الصحية في تحسن مستمر، وسأنتظر قرار الطاقم الطبي، من أجل العودة إلى التداريب».

وأفاد الشعيبي أنه مرتاح بيوسفية برشيد، منذ قدومه في بداية الموسم من وداد تمارة، وتمكن من كسب الرسمية، رغم الإصابة المفاجئة التي لن تقف أمام تألقه.

وعبر الشعيبي عن سعادته بعد تحقيق فريقه فوزين متتاليين على نهضة بركان والفتح الرياضي.

عبد العزيز خمال (برشيد)