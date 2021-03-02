العنصر ينتقد المنظومة الانتخابية

سارع حزب الحركة الشعبية إلى تنظيم ندوة حول القوانين الانتخابية، التي صادقت عليها أول أمس (الخميس)، لجنة الداخلية بمجلس النواب، لإخضاعها إلى التمحيص من قبل خبراء وقيادة الحزب، وإبداء رأيه في عدد من المقتضيات الواردة فيها.

وحرص امحند العنصر، الأمين العام على توجيه انتقاداته العامة، مؤكدا عدم وجود منظومة انتخابية قارة، قائلا «إنه من غير المنطقي أن يتم في كل محطة انتخابية مراجعة المنظومة بكاملها والقيام بتعديلات».

وأوضح العنصر في كلمة افتتاح أشغال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الشعبية، بشراكة مع الفريقين الحركيين والمنتدى الجامعي الحركي، مساء الأربعاء الماضي، أن الظرفية قد تفرض بعض التعديلات، لكنها يجب أن تكون طفيفة، خاصة أن وجود منظومة انتخابية قارة يمكن المواطنين من التعرف على نظامهم الانتخابي أكثر.

ورغم الإيجابيات التي حملتها مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، وتجاوب بعضها مع مطالب الأحزاب، يقول العنصر، إلا أن نقطا أخرى تستلزم النقاش والتعديل، مؤكدا أن القوانين الانتخابية لا يمكن أن يكون عليها إجماع، بالنظر إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الأحزاب، وهي قضايا، يقول العنصر، سيتم الحسم فيها من قبل البرلمان.

ودعا العنصر إلى مراعاة الصيغة التي تمكن فئة الشباب من مكانتها، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي لم يشر إلى لائحة الشباب، لكن اللوائح الجهوية لا تقصيهم.

برحو بوزياني