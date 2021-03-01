البيضاء : توقيع مذكرة تفاهم للبحث وريادة الأعمال

جرى، اليوم الاثنين بالبيضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تتعلق بالبحث والتنمية الصناعية وريادة الأعمال، والتكوين التنفيذي والأساسي ، لفائدة المقاولين المغاربة ، وذوي الكفاءات العالية في العالم.

وتروم هذه المذكرة، التي وقعها كل من رئيسي الاتحاد شكيب العلج، والجامعة هشام الهبطي، النهوض بالبحث والتنمية والابتكار داخل المقاولات المغربية، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر إحداث إطار أمثل لتلبية احتياجات القطاع الخاص في هذا المجال .

كما تندرج المذكرة في إطار التقريب بين عالمي، البحث والتكوين ، والنسيج الاقتصادي والصناعى الوطني.

وبهذه المناسبة، أوضح العلج، في كلمة بالمناسبة، أن العلاقة بين القطاع الخاص ومجال البحث والتكوين شكلت دوما أولوية بالنسبة للاتحاد، مذكرا أن الجامعة تعد المكان للتعلم واكتساب المعرفة وبالتالي إنتاج كفاءات عالم المقاولات.

وعبر رئيس الاتحاد “نحن فخورون بإبرام هذه الشراكة مع الجامعة بغية تعزيز البحث في القطاع الصناعي وريادة الأعمال لصالح اقتصاد مبتكر وقوي”.

وسجل أن الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا تبرز مدى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدا على أهمية التعاون بين المقاولات والجامعة لمواكبة مختلف التحولات التي تعتمل في الواقع .

(و م ع)