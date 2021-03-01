الرميد يتراجع عن الإستقالة بعد اتصال ملكي

قال مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، إنه تراجع عن استقالته، بعد تلقيه اتصالات ملكيا.

وأضاف الوزير في تدوينة على صفحته ب”فيسبوك”، “يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، وأضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين”.

وأوضح الرميد في تدوينته، “غير أن جلالة الملك حفظه الله ، أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا”.

وبخصوص المكالمة الهاتفية مع جلالته، قال الرميد، “وقد عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة”.