كرادة: إصابتي غير مقلقة

أكد سعيد كرادة، متوسط ميدان يوسفية برشيد، أن الإصابة التي تعرض لها أمام سريع وادي زم، لا تدعو للقلق، ولن تحرمه من المشاركة في مواجهة الرجاء الرياضي، السبت المقبل.

وأضاف كرادة في تصريح ل»الصباح»، أنه لا يعاني أي ألم على مستوى القدم، وسينتظر قرار طبيب الفريق لاستئناف التداريب. وتابع «تعرضت لالتواء خفيف في كاحل القدم اليمنى، ما اضطرني لمغادرة الملعب».

وأفاد كرادة أنه يسعى لحضور مباراة الرجاء، ويطمح لتقديم مستوى جيد، ومنح الإضافة ليوسفية برشيد.

وأفاد كرادة أن يوسفية برشيد يسير في الاتجاه الصحيح، إذ استفاد كثيرا من توقف البطولة، بدليل فوزه على نهضة بركان، والفتح الرياضي، وتعادله أمام سريع وادي زم، في مباراة كان قريبا فيها من الفوز.

وقدم كرادة مباريات محترمة رفقة يوسفية برشيد، إذ ساهم في تمرير كرات حاسمة.

عبد العزيز خمال (برشيد)