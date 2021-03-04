رسالة رياضية: رجاء سلامي

أخطأ جمال سلامي في تدبير بعض المباريات، لكن تقييم حصيلته مع الرجاء من قبل عدد من المشجعين فيه شيء من الجحود والظلم. لنبدأ بالأخطاء أولا:

الرجاء فريق ألقاب، وبالتالي مطلوب منه الفوز في أي مباراة، قبل التفكير في أي شيء آخر، مثل إراحة اللاعبين، أو منح الفرصة للاعبين الشباب، والعائدين من فترات توقف.

مشكلة سلامي أنه لم يتعلم من الدروس، إذ ضيع نقاطا عديدة، بسبب بدء مباريات باللاعبين الشباب، أو الاحتياطيين، عوض إدماجهم بسلاسة بعد حسم النتيجة مع التشكيلة الأساسية، ما يؤدي إلى عواقب سلبية، إذ يضع نفسه وفريقه تحت الضغط، مع اقتراب المباريات من نهايتها، كما حدث في مباراة الجديدة، ويجعل اللاعبين الاحتياطيين بدورهم تحت الضغط، إذ يجدون أنفسهم عرضة للانتقادات، الأمر الذي كان بالإمكان تفاديه، لو تم إقحامهم بشكل تدريجي، وفي ظروف أفضل، بعد حسم النتيجة.

وأساء سلامي أيضا تدبير مباراة تونغيت السنغالي، التي مازالت ترخي بظلالها على الفريق إلى اليوم، إذ أدارها مثل أي مباراة أخرى، رغم سوء أرضية الميدان.

أما حصيلة سلامي بشكل عام، فلا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، ففي عهده لم يخرج الفريق خاوي الوفاض من أي موسم، رغم الأزمة المالية، وضعف القوة الشرائية للنادي، مقارنة مع أندية أخرى، كما ساهم في رفع القيمة الاقتصادية للرجاء، بعد تحسن أداء لاعبين كثر، وارتفاع قيمتهم التسويقية بشكل لافت، على غرار بدر بانون وسفيان رحيمي وعبد الإله مذكور وعبد الإله الحافظي وزكرياء الوردي وبين مالانغو.

وبفضل سلامي، جلب الرجاء لاعبين مجانا، مفضلينه على أندية أخرى، على غرار مروان الهدهودي، الذي عوض بدر بانون بشكل سلس، وبدر بولهرود ونوح السعداوي، اللذين كانا مطلوبين في أندية أخرى بإغراءات أكبر.

ونجح سلامي في تدبير المراحل الانتقالية التي مر منها الفريق، على مستوى الرئاسة، والمشاكل المالية، واللعب دون جمهور، وتوقف المنافسات لفترة طويلة بسبب كورونا، إذ حافظ على هدوء مجموعته، واستقرارها، رغم كل هذه التقلبات، وحولها إلى نجاحات في عدة مناسبات.

بالتوفيق.

عبد الإله المتقي