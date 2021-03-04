النصب يلاحق جمركيا بالبيضاء

باع حقوقا في عقار لشخصين في آن واحد ومخالفة التصاميم فضحته

تشرف النيابة العامة بالبيضاء، على أبحاث تتعلق بالنصب والاحتيال في مواجهة جمركي بالبيضاء، إثر شكاية وجهها ضده شخص كان يشرف على أعماله، ويسير مشاريعه، بسبب حالة التنافي التي يمنع فيها القانون على الموظف العمومي القيام بأعمال تجارية أو ممارسة مهنة أخرى. وأفادت مصادر «الصباح» أن مجموعة من الإجراءات القانونية طبقت ضد المشتكى به لضمان حقوق الضحية، كما أن المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان، اضطر إلى الامتناع عن إجراء تقييدات خاصة بعقار عبارة عن عمارة من أربعة طوابق، بسبب النزاع حولها تطبيقا لمقتضيات الفصل 76 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14-07.

ووفق معلومات توصلت بها “الصباح”، فإن العقار نفسه مثقل بأمر قضائي يتعلق بتقييد احتياطي يشمل كافة الملك موضوع الرسم العقاري الخاص بالعمارة، إضافة إلى طلب تقييد عقد توثيقي يتعلق ببيع كافة الملك موضوع الرسم العقاري نفسه.

ووفق الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، في فبراير الجاري، فإن الضحية، وهو صديق للجمركي، ويتكلف بأعماله، أشرف على بناء عقار في ملك الجمركي مكون من أربعة طوابق، وأنه نظرا للعلاقة بينهما، اقترح عليه أن يبيعه شقة بها، فقبل بعد تحديد ثمنها، بل وأبرما وعدا بالبيع، وسلمه شيكا بقيمة 30 مليونا، على أساس توثيق عقد البيع النهائي، فور استكمال الأشغال والحصول على رخصة السكن.

وتعذر على الجمركي استكمال البناء بسبب مخالفته التصاميم، إذ صدر في حقه أمر فوري بإيقاف الأشغال، قبل إحالة مخالفة البناء على المحكمة الزجرية عين السبع، التي أصدرت حكما يقضي بأداء غرامة قدرها 30 ألف درهم، وهدم ما تم بناؤه خلافا للتصاميم.

وبعد تعذر حصول المشتكى به على رخصة السكن، طالبه الضحية باسترجاع الشيك، فظل يماطله بتبريرات واهية، قبل أن يكتشف أنه قدم الشيك أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة، ليفاجأ موازاة مع ذلك بالجمركي باع العمارة بكاملها للغير، وضمنها الجزء الذي كان موضوع وعد بالبيع بينهما، ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة لاستصدرا أمر قضائي، وإجراء تقييد على العقار لضمان حقوقه، كما وضع في الآن نفسه شكاية جنحية تتعلق بالنصب، بعد أن اكتشف أن صديقه الجمركي احتال عليه، مستغلا عنصر الثقة التي تجمعهما، واستحواذه على شيك بقيمة 30 مليونا، المبلغ المتفق عليه بينهما وأمام الشهود، بأنه مقابل الشقة.

المصطفى صفر