عميد الكوكب يغيب أربعة أسابيع  

تأكد غياب عبد اللطيف ند لحسن، عميد الكوكب المراكشي لكرة القدم، عن الميادين، أربعة أسابيع، بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة ودية جمعت الكوكب، بجاره أولمبيك مراكش، الخميس الماضي، وانتهت بفوز الأول بستة أهداف لصفر.

وأظهرت الفحوصات إصابة اللاعب بكسر في أحد أصابع قدمه اليسرى، ما يتطلب وضع جبيرة، قبل الخضوع لبرنامج تأهيل بدني.

وغاب ند لحسن عن المباراة التي جمعت الفريق المراكشي، أول أمس (الأحد)، بمضيفه وداد تمارة، لحساب الدورة 12 من بطولة القسم الثاني للنخبة، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وتمكن الفريق المراكشي من تأهيل ستة لاعبين جدد، شاركوا رفقة الفريق أمام وداد تمارة، بعد أن توصلت إدارة الكوكب برخصهم، قبل يوم واحد من موعد المباراة.

وتوصلت إدارة الفريق برخص اللاعبين أيمن العايدي وعبد الحي طويحين، اللذين كانا ينتظران تأهيلهما منذ بداية الموسم الجاري، كما جرى الترخيص لسفيان زهوان ويوسف كرماني ومعاذ كولوص ومحمد سعود، لخوض المباريات الرسمية، رفقة الكوكب، بعد أن التحقوا بالفريق في فترة الانتقالات الشتوية، فيما مازال الفريق ينتظر تأهيل سبعة لاعبين آخرين، ضمهم في الفترة ذاتها.

عادل بلقاضي (مراكش)