إناث الجيش يضربن بقوة

تأهلت أندية الجيش الملكي ورجاء أيت إيعزة وأطلس 05 للفقيه بن صالح وشباب أطلس خنيفرة إلى نصف نهاية كأس العرش، للموسم الرياضي الماضي.

واكتسح الجيش الملكي ضيفه شباب المحمدية بتسعة أهداف لصفر، أول أمس (الأحد)، لحساب ربع نهاية كأس العرش، ومهد طريقه للاحتفاظ باللقب.

وتمكن أطلس 05 للفقيه بن صالح، من حسم تأهله إلى نصف النهاية، للمرة الثالثة في تاريخه، بفوز على مضيفه نسيم سيدي مومن بالضربات الترجيحية (4-3)، أول أمس (الأحد)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وأنهى الفريق الخنيفري حلم نجاح أزرو في بلوغ المربع الذهبي، بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف لصفر، ليؤكد شباب أطلس خنيفرة قوته ضمن الأندية النسوية في المنافسات الوطنية.

واستطاع رجاء أيت إيعزة إخراج النادي البلدي للعيون من المنافسة، بعد أن فاز عليه بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، لحساب ربع نهاية كأس العرش.

وأسفرت القرعة التي جرت في وقت سابق، عن مواجهة الجيش الملكي لفريق أطلس 05 للفقيه بن صالح، في الوقت الذي يلاقي رجاء آيت إيعزة شباب اطلس خنيفرة، على أن تحدد العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تاريخ إجراء هذا الدور في وقت لاحق.

ص. م