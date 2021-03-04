فرصة أخيرة للمريني بخنيفرة

ذكرت مصادر متطابقة أن النتائج السلبية لشباب أطلس خنيفرة ستعصف بالمدرب يوسف لمريني، الذي لم يعد يلقى الإجماع داخل مكونات الفريق.

وتعثر شباب أطلس خنيفرة من جديد بميدانه أمام أولمبيك الدشيرة، أول أمس (الاحد)، بعد أسبوع من هزيمتــه أمام شباب بنكرير بهدفين لواحد (3-1).

وقرر أعضاء شباب أطلس خنيفرة عقد اجتماع طارئ، لتدارس تراجع أداء الفريق، وعدم تمكنه من الخروج من سلسلة النتائج السلبية، والتي استمرت ست مباريات جمع فيه الفريق أربع نقاط، إضافة إلى مناقشة مستقبل المدرب يوسف لمريني الذي لم يسلم ولاعبوه من انتقادات أعضاء المكتب المسير، بعد نهاية مباراة الدشيرة، الشيء الذي دفعهم إلى المطالبة بتدارك الموقف قبل فوات الأوان.

وحسب مصدر مطلع، فمن المحتمل أن يمنح مسؤولو الفريق الخنيفري فرصة أخيرة للمريني في مباراة المغرب التطواني، بعد غد (الخميس)، لحساب ثمن نهائي كأس العرش.

خالد المعمري (خنيفرة)