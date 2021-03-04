رقم قياسي جديد للوداد

حقق الانتصار 18 وتصدر مجموعته بست نقاط ويستقبل حوريا كوناكري الجمعة

حطم الوداد رقما قياسيا وطنيا كان في حوزة الرجاء، في مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، بعد فوزه أول أمس (الأحد)، على كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بأربعة أهداف لصفر، لحساب الجولة الأولى من مجموعات العصبة بواغادوغو.

وتجاوز الوداد الرجاء في عدد الانتصارات المحققة في دور المجموعات، إذ بات للفريق الأحمر 18 فوزا، مقابل 17 للرجاء، علما أن الفريق الأحمر أكد حضوره في هذا الدور في ست مرات متتالية، وهو أيضا رقم قياسي آخر.

وسجل أهداف الوداد محمد أوناجم في الدقيقة السابعة، وأيوب الكعبي في الدقيقة 44، وسايمون مسوفا في الدقيقة 86، ويحيى جبران في الوقت بدل الضائع.

وبات الوداد متصدرا لمجموعته بست نقاط، متبوعا بحوريا كوناكري بأربع نقاط، ثم كايزر شيفز بنقطة، وبيترو أتلتيكو الأنغولي أخيرا دون نقاط.

ويستقبل الوداد حوريا كوناكري الغيني، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات العصبة، ويستقبل كايزر شيفز بيترو أتلتيكو الأنغولي في اليوم نفسه.

ويطرح توالي مباريات مجموعات العصبة، مشكلة لبرنامج الوداد في البطولة، إذ أجلت الجامعة مباراة نهضة بركان، لحساب الجولة الثامنة، بسبب وجود الفريق في بوركينا فاسو، فيما أجلت أيضا مباراة الفريق أمام سريع وادي زم، في ثمن نهاية كأس العرش التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء).

ولن يكون ممكنا إجراء مباراة المغرب التطواني نهاية الأسبوع الجاري، بحكم أن ممثل المغرب سيستقبل حوريا كوناكري الجمعة المقبل.

العقيد درغام