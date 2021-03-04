اعتقال ثلاثة نصابين

أوقفت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية عين تاوجطات التابعة لولاية أمن مكناس، ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق في قضايا الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال. وحسب مصادر «الصباح»، عرض المشتبه فيهم عددا من المواطنين للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم بطريقة غير مشروعة للديار الأوروبية، قبل استغلال وثائق تعريفهم لإنشاء شركات خاصة استعملت بطرق تدليسية في الحصول على قروض بنكية لاقتناء سيارات جديدة، تم تصريفها فيما بعد بواسطة وثائق مزورة. وأضافت المصادر ذاتها، أن عمليات التفتيش المنجزة من قبل المصالح الأمنية في هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بهذه الشركات التجارية، إضافة إلى كشف بنكي يتضمن العشرات من العمليات البنكية طالت مبالغ مالية تفوق قيمتها 20 مليون درهم. كما حجزت بطاقات بنكية وشيكات ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

حميد بن التهامي (مكناس)