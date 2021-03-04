سواريز: برشلونة لم يحترمني

قال إنه اشتاق لميسي وغاضب على طريقة تخلص «البارصا» منه

قال الدولي الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد، إن برشلونة لم يحترمه، وأبلغه بعدم الاعتماد عليه بطريقة سيئة. وأوضح سواريز في حوار مع صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، أنه مازال غاضبا على الطريقة التي تعامل بها معه مسؤولو «البارصا»، رغم كل ما قدمه للفريق، مبرزا أنه قرر الانتقال لأتلتيكو مدريد لإثبات أنه مازال قادرا على تقديم مستوى رائع. وأضاف سواريز أنه اشتاق لليونيل ميسي، صديقه المقرب، وأن انتقاله من برشلونة لمدريد كان صعبا على أطفاله وزوجته. في ما يلي نص الحوار:

قبل 15 سنة، بدأت مسيرتك بغرونينغن الهولندي، هل توقعت حمل أقمصة فرق كبيرة بعد ذلك ؟

عندما تكون من أمريكا الجنوبية وتصل لأوربا، يصعب معرفة ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل. بعد مرور كل هذا الوقت، أفكر مليا في مسيرتي وفي اللحظات الرائعة التي مررت بها رفقة كل الفرق التي لعبت لها. تحدثت أخيرا مع صديق سبق أن لعب معي، وتفاجأت للسرعة التي مرت بها الأمور، وكيف أنني تقدمت في السن.

هل باتت التداريب والمباريات صعبة بالنسبة إليك ؟

نفسية اللاعب أهم شيء. من الجيد أن تتوفر على ثقة في النفس، من أجل تجاوز كل الصعاب. إنها واحدة من مميزاتي، إذ لم أستسلم قط رغم أنني مررت بلحظات عصيبة. إنه الفكر نفسه الذي دفعني للانتقال إلى أتلتيكو مدريد. من بين أهدافي، أن أبين للجميع أنني مازلت الشخص الذي يمكنهم التعويل عليه. بعد كل هذه السنوات في برشلونة، كان لزاما علي أن أظهر للجميع أنني مهم، وبإمكاني قيادة أكبر الفرق في الدوري الإسباني «الليغا».

هل لثقافتك دور في هذا الفكر ؟

الأوروغواياني فخور بنفسه دائما، وكل الأشخاص في بلدي يفكرون مثلي. ما أقدمه اليوم دليل على الطريقة التي يحب بها اللاعبون الأوروغوايانيون كرة القدم.

غيرت الفرق والبلدان كثيرا، هل دفعك ذلك إلى عدم الاستسلام ؟

الفرق الكبير هو أن تغير بلدا وتتجه للعب في بطولة مغايرة. عندما انتقلت من غرونينغن إلى أجاكس أمستردام، لم يكن هناك تغيير كبير بما أنني بقيت في البطولة نفسها، لكن عندما غادرت هولندا لدولة أخرى، تغير كل شيء، وبات الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلي. عندما انتقلت من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، لم أشعر بتغيير كبير، رغم أنني اكتشفت مدربا جديدا ولاعبين بطرق لعب مختلفة، لكن بقيت في الدوري نفسه. التجربة التي راكمتها في الليغا، ساعدتني كثيرا.

هل بات من الصعب تغيير فريق في سن 33 ؟

القرار يتخذ بناء على أمور عديدة. بالنظر إلى ما عشته في برشلونة وكيفية إبلاغي بقرار التخلي عني، كان لزاما علي تغيير الفريق، وكنت أود ذلك. كان الأمر صعبا هذه المرة لأنني أتوفر على عائلة، اعتادت على العيش في مكان ما، وكان صعبا تغييره بين عشية وضحاها. كان علي توضيح الأمر لأطفالي، الذين يتوفرون على أصدقاء ببرشلونة. بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، كان الأمر صعبا جدا. أبنائي مشتاقون لأصدقائهم ببرشلونة، وكذلك عائلة زوجتي. لكن أنظر للجانب الإيجابي من الأمور، إذ كان من الصعب علي البقاء في فريق لا أحد فيه يرغب في. اليوم الوضع أفضل من ذي قبل، وأسرتي سعيدة وهذا هو الأهم.

طريقة لعبك مثالية لأتلتيكو …

ذلك راجع لحماس اللاعبين والمدرب. يساعد ذلك على تقوية نفسيتك، كما يشعرك بأن الجميع يدعمك. بالإضافة إلى ذلك، أعرف لاعبي الفرق الأخرى، لم يكن علي التعرف على قدراتهم من جديد، بما أنني لم أغير البطولة.

لم يكن يتوقع أحد أن تسجل 16 هدفا في أول 20 مباراة لك مع أتلتيكو …

إنه أحسن معدل في مسيرتي، بعد ما قالوه لي ببرشلونة. لا تهمني الأرقام في النهاية، وأسعى لحصد الألقاب، وهو السبب الرئيسي الذي دفعني إلى القدوم لأتلتيكو مدريد. تسعدني الأهداف التي أسجلها، إلى جانب تحفيزات الجماهير، لكنني أريد الفوز بالألقاب.

ما هو السر في حفاظك على مستواك ؟

عندما تتقدم في السن، يجب أن تنتبه إلى ما تأكله، بالإضافة إلى القيام ببعض التمارين الرياضية قبل وبعد التداريب والمباريات. يجب أن نعتني بأنفسنا أكثر. يساعدني أيضا الطاقم التقني على استرجاع لياقتي بسرعة بعد كل مباراة. في هذا السن يصعب الحفاظ على مستواك طيلة 90 دقيقة، لكن عندما يحتاجك فريقك يجب أن تكون في قمة مستواك.

هل غيرت طريقة لعبك ؟

لا يمكن تغيير طريقة لعبك. عندما وقعت لبرشلونة كان علي التأقلم مع طريقة لعب الفريق. كنت في ليفربول وأوروغواي أركض في كل نقاط الملعب، لكن في «البارصا» كان لي مركز محدد لا يجب أن أغادره. في أتلتيكو مدريد يمكنني التحرك في الهجوم كما شئت.

كيف ساهم دييغو سيميوني في حفاظك على مستواك ؟

إنه مدرب مهم لأي لاعب يشكك في نفسه ويرغب في تغيير الفريق. يملك طريقة خاصة في تحفيز اللاعبين، بالتأكيد على ثقته فيك. عندما غادرت برشلونة قلت إن هناك أبوابا كثيرة ستفتح مستقبلا، وبمجرد حديثي مع سيميوني فهمت معنى ذلك. إنه مدرب يريدني في الفريق، كما فعل لويس إنريكي عندما قرر انتدابي لبرشلونة في 2014. أظهر لي ثقته في.

هل الفوز بلقب مع أتلتيكو سيكون له طعم خاص ؟

سيكون الأمر مغايرا فعلا. لعبت مواسم كثيرة في أجاكس وليفربول، وسجلت رفقتهما أهدافا كثيرة. سمعت البعض يقول إن تسجيل الأهداف في برشلونة سهل بوجود ليونيل ميسي. لكن اليوم عندما أسجل أهدافا كثيرة رفقة أتلتيكو مدريد، بدأ الناس يقدرون قيمتي.

لعبت مع غريزمان ببرشلونة، هل ترى أنه يتأقلم مع الفريق ؟

يصعب الحفاظ على مستواك الجيد نفسه عندما تنتقل لبرشلونة. يعلم غريزمان كيف يمكنه تقديم مستوى جيد، إذا منحت له الثقة. في المباريات الأخيرة أثبت أن زملاءه ومدربه يثقون فيه، وسيمكنه ذلك من مساعدة الفريق أفضل في المستقبل.

هل اشتقت لميسي ؟

بطبيعة الحال. بغض النظر أنه لعب معي في الفريق نفسه، فإنه صديق مقرب أيضا. كنا نتحدث كثيرا عن أمور الحياة، وكان أبناؤنا يلتقون دائما للعب كرة القدم. كنا نعلم أنه سيأتي يوم سيفرض علينا هذا التغيير، وكان علينا التحضير له.

لم أشكك يوما بمستواي

نفى سواريز أن يكون قد شكك يوما في مستواه الكروي، وأوضح»لا لم ينتبني الشك أبدا، رغم أنني مررت بلحظات عصيبة الموسم الماضي، بسبب الإصابة والإقصاء من عصبة الأبطال بهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونيخ (8 – 2). لكن وثقت في نفسي وكنت أملك من الإمكانيات ما يخول لي مساعدة الفريق الذي يريدني، شريطة أن أحظى بثقة المدرب ودعم زملائي».

وعن فريقه الجديد أتليتيكو مدريد قال «حظيت باستقبال جيد من قبل زملائي وكان تأقلمي سريعا. نتحدث كثيرا في ما بيننا ونعمل معا. يعلمون أنني أتيت من برشلونة وفزت بألقاب كثيرة، لكنهم يرونني لاعبا إضافيا بالفريق. أحب اعتباري لاعبا في الفريق، بغض النظر عن نادي السابق. لم يحدث تغيير كبير في التداريب. بخصوص طريقة اللعب، أحببت طريقة لعب ليفربول ومنتخب أوروغواي، تشبه كثيرا طريقة لعب برشلونة».

منحت كل شيء للبارصا

قال لويس سواريز، إنه منح كل شيء لبرشلونة، فريقه السابق، مضيفا «برشلونة احتاج للتغير وقبلت بذلك. الأمر الوحيد الذي أغضبني هي الطريقة التي تمت بها العملية. منحت كل شيء لهذا الفريق، وكنت في قمة مستواي ستة مواسم متتالية، وهذا أمر صعب في ناد مثل برشلونة. استحققت احتراما أكبر، عندما أرادوا إبلاغي بقرار التخلي عني. بعد ذلك قررت الانتقال إلى أتلتيكو مدريد لأبرز للجميع أنني مازلت قادرا على العطاء. أحببت اللعب لأتلتيكو وكان قرارا خاصا بي. أنا في سن استحق فيه احتراما أكبر».

وتابع «ما أقلقني أيضا أنهم قالوا لي إنني كبير في السن ولم يعد بإمكاني لعب مباريات بمستوى عال في ناد كبير. لو لم يكن مستواي جيدا لتقبلت الأمر، لكنني كنت أسجل في كل موسم أكثر من 20 هدفا، وكانت أرقامي جيدة وراء ليونيل ميسي. من الصعب اللعب في «البارصا»، وتابعنا كيف أن لاعبين كثرا وقعوا للنادي، لم يقدموا ما هو مطلوب منهم، واضطروا للرحيل».

ترجمة: العقيد درغام

في سطور

الاسم الكامل: لويس سواريز

تاريخ ومكان الميلاد: 24 يناير 1987 بسالتو الأوروغوايانية

جنسيته: أوروغوايانية

مركزه: مهاجم

تلقى تكوينه في ناسيونال الأوروغواياني

الفرق التي لعب لها: ناسيونال الأوروغواياني وغرونينغن وأجاكس الهولنديان وليفربول وبرشلونة

يلعب لأتلتيكو مدريد منذ 2020

لعب 116 مباراة دولية مع منتخب أوروغواي

ألقابه:

الدوري الأوروغواياني (2) والدوري الهولندي (1) وكأس هولندا (1) وكأس الرابطة الإنجليزية (1) والدوري الإسباني (4) وكأس ملك إسبانيا (4) وكأس السوبر الإسباني (2) وعصبة أبطال أوربا (1) وكأس السوبر الأوربي (1) وكأس العالم للأندية (1) وكأس «كوبا أمريكا» (1)