الدفاع يدخل الرجاء دائرة الشك

سلامي: تأثرنا بالإصابات وخوض مباريات متتالية

حسم التعادل قمة الدفاع الجديدي والرجاء، أول أمس (الأحد)، بملعب العبدي بالجديدة.

وخاض الفريق الجديدي المباراة، من أجل مواصلة صحوته في تحقيق نتائج ايجابية، قبل أن يصطدم بمنافس قوي وكله رغبة في الاقتراب من الصدارة.

وقاوم الفريق الجديدي إيقاع الرجاء في الجولة الأولى، وحاول تسجيل هدف السبق، لكن دون جدوى.

وفي الجولة الثانية، تأكد للمدرب عبد الحق بنشيخة أنه يواجه منافسا منظما دفاعيا وهجوميا، كان قريبا من تسجيل هدف التقدم، لولا العارضة وتألق المدافعين والحارس سفيان بن رحو.

وقال جمال سلامي، مدرب الرجاء، “خضنا مباريات متتالية، وعانينا بسبب إصابة عدد من اللاعبين الأساسيين، وهو جعلنا نقحم لاعبين جددا، وأهنئ بالمناسبة اللاعبين على المستوى الجيد الذي أبانوه خلال هاته المباراة”.

وأضاف” التعادل منصف للفريقين، رغم أن الرجاء صنع العديد من الفرص للتسجيل، فيما حاول الفريق الجديدي الاعتماد على الضربات الثابتة. ضيعنا فرصتين حقيقيتين للتسجيل، وكان بإمكاننا حسم نتيجة المباراة لصالحنا”.

وتابع سلامي “أنا راض تماما عن أداء المجموعة. سنعمل على تدارك النقاط الثلاث، رغم أننا كنا نطمح لبلوغ 20 نقطة بعد مباراة الدفاع الجديدي، لكن مازالت أمامنا مباريات أخرى”.

أحمد سكاب (الجديدة)