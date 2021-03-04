اعتقال رئيس “الحكومة المتنقلة”

يتدخل في التوظيف والاستثمار والتهجير ومختلف الشهادات وتلاعب في أختام وتوقيعات مسؤولين

أحال المركز الترابي للدرك الملكي بعين الحياة بالصخيرات، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، زعيم شبكة خطيرة للنصب، بتهم تكوين شبكة للنصب والاحتيال وتزوير أختام الدولة، بعدما حجزت لديه الضابطة القضائية طابعة يستخرج منها أختاما مزورة لإدارات عمومية مختلفة قصد النصب على ضحاياه في مبالغ مالية، ويلقب وسط السماسرة والباحثين عن قضاء أغراضهم بـ «رئيس الحكومة»، إذ كان ينتقل بين جماعات ترابية مختلفة للنصب على ضحاياه، ويستمر البحث عن عضوين آخرين للشبكة بالكارة وبني ملال.

وأفاد مصدر “الصباح” أن مراقبة روتينية لدرك عين الحياة، أظهرت وجود وثائق مختلفة أثناء توقيف سائق السيارة للتحقق من وثائقها، ضمنها وثائق موقع عليها من قبل مسؤولين بوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، وبعدها نقل الموقوف نحو مقر التحقيق، وأثناء تفحص هاتفه أظهرت تقنية التراسل الفوري “واتساب”، استفسارات مواطنين من مناطق مختلفة عن أغراضهم. وبعد مواجهته بأسئلة محرجة أقر بواقعة النصب على المواطنين، سيما الشباب منهم في مختلف القضايا، ضمنها التوظيف بقطاعات عديدة والتهجير إلى الخارج والبحث عن حل مشاكل المستثمرين خصوصا المقاولين الذاتيين، وكذا توفير الشهادات التعليمية عن طريق تزويرها، ورخص السيارات وكذا رخص الثقة لقيادة سيارات الأجرة، وبعدها أمرت النيابة العامة بإجراء تفتيش ببيته، لتحجز وثائق أخرى وضعت رهن إشارة البحث التمهيدي.

واستمعت الضابطة القضائية إلى 14 ضحية من جماعات ترابية مختلفة، بعدما أوهمتهم الشبكة بقضاء أغراضهم في عدة قضايا، آخرهم امرأة أوهمها الموقوف الرئيسي بالحصول لها على تأشيرة للولوج إلى التراب الفرنسي وسلمته 15 ألف درهم، ويحتمل أن يتقاطر ضحايا آخرون على المصلحة ذاتها، فور التوصل إلى هوياتهم الكاملة، انطلاقا من تشخيص الوثائق المحجوزة، كما وضعت فرقة التحقيق التمهيدي يدها على آلة طابعة وأخرى تستخدم في التلاعب بأختام المسؤولين بالألوان، قصد استعمال الماسح الضوئي “سكانير” لوضع التوقيعات المزورة في أماكن مختلفة بالوثائق المطلوبة من قبل الضحايا لتفادي إثارة الانتباه.

وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع رئيس “الحكومة المتنقلة” المزور رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بجماعة السهول القروية، في انتظار عرضه على غرفة الجنايات الابتدائية في الأيام القليلة المقبلة، فيما يستمر البحث عن شريكيه بالكارة وبني ملال.

عبد الحليم لعريبي