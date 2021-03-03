المغرب في مستنقع غسيل الأموال

مجموعة العمل المالي صنفته ضمن البلدان التي تعاني تشريعاتها ثغرات

صنفت مجموعة العمل المالي “غافي” المغرب، ضمن اللائحة الرمادية للبلدان التي لا تزال تعتري تشريعاتها ثغرات في ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وتعتبر “غافي” منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، ويوجد المغرب ضمن أعضائها.

وجاء تصنيف المغرب بناء على تقييم ملاءمة تشريعاته في المجال مع 40 توصية أصدرتها المجموعة، في إطار محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.

وأبانت عمليات التقييم، التي أنجزها خبراء المجموعة، أن التشريع المغربي ملائم بالنسبة إلى توصيتين، وملائم جدا في ما يتعلق بعشر توصيات، وملائم جزئيا في ما يخص 24 توصية، وغير ملائم بالنسبة إلى أربع توصيات.

وأدى التأخر في المصادقة على مشروع القانون رقم 12-18، الذي يغير ويتمم القانون الجنائي والقانون رقم 43.05، المتعلق بمحاربة غسل الأموال، إلى إبقاء المغرب ضمن اللائحة الرمادية، إذ أن المناقشة تطلبت وقتا طويلا، بسبب معارضة فرق برلمانية لبعض المقتضيات التي جاءت فيه، واعتبرت أن العقوبات المتضمنة في المشروع غير مناسبة.

وأثر هذا التماطل على الإجراءات، التي اعتمدتها بعض الهيآت المغربية المعنية بالمراقبة في هذا المجال، مثل هيأة مراقبة الرساميل، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومكتب الصرف وبنك المغرب، الذي اعتمد إجراءات جديدة ألزم البنوك بها لتشديد المراقبة على العمليات المالية.

وصادق محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بهذا الصدد، على منشور والي بنك المغرب، الذي يقضي باعتماد إجراءات احترازية مشددة لمحاصرة شبكات غسل الأموال وتعزيز مناعة المؤسسات البنكية من أي اختراق من قبلها. ويتضمن المنشور الجديد عددا من الإجراءات الاحترازية التي يتعين على المؤسسات البنكية التقيد بها لتعزيز مستوى اليقظة في صفوف العاملين بها، ورصد أي معاملات مشتبه فيها.

وحددت المقتضيات الجديدة التدابير، التي يتعين اعتمادها داخل المؤسسات البنكية، من قبيل تحليل مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتمثل في طبيعة الحساب وعلاقة الأعمال، والمبالغ التي يتم إيداعها وحجم الأعمال المنجزة، وانتظامها ومدتها. كما تحث المقتضيات الجديدة المؤسسات المالية على تحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات والمنتوجات المالية الجديدة والمبتكرة، وتلك التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة.

في السياق ذاته شددت الهيأة المغربية لسوق الرساميل المراقبة على كل العمليات المنجزة داخل بورصة البيضاء، وهمت هذه الإجراءات شركات البورصة ومؤسسات تسيير الهيآت المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير، إضافة إلى ماسكي الحسابات.

وهمت التدابير الاحترازية منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية للمتدخلين في السوق المالي، من أجل تمكينهم من الوسائل الضرورية للتحقق من مدى قدرتهم على رصد أي معاملات مشبوهة، مثل آليات تحديد ومعرفة علاقة الأعمال بالنسبة إلى العملاء والمستفيدين من العمليات في البورصة. كما همت هذه المقتضيات الوسائل التي تتوفر عليها الشركات والمؤسسات المتدخلة في البورصة لتقييم وتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات العملاء والبلدان والمناطق الجغرافية، إضافة إلى الأدوات المالية والخدمات والعمليات.

لكن كل هذه المجهودات لم تشفع للمغرب للخروج من اللائحة الرمادية، بسبب التعثر الذي عرفته مسطرة المصادقة على المقتضيات القانونية بالمؤسسة التشريعية.

عبد الواحد كنفاوي