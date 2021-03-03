اعتقال مروج أقراص مهلوسة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، أخيرا، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر “الصباح”، أن المشتبه فيه جرى إيقافه بمحطة السكك الحديدية الرئيسية، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، بعد أن تم إخضاع أغراضه لعملية تفتيش، ما أسفر عن العثور على كمية مهمة من الأقراص المهلوسة.

وأوضح المصدر أن المعني بالأمر ضبطت بحوزته 2850 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل” معبأة داخل حقيبة أمتعته الخاصة، كان ينوي ترويجها بالمدينة الحمراء، إضافة إلى هواتف محمولة كان يستعملها في الاتصال بزبنائه المفترضين.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

عادل بلقاضي (مراكش)