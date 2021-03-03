الحبس لمروج “الشيرا” بآسفي

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أخيرا، بإدانة شخص في الثلاثينات من عمره بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 6000 درهم، وتعويض لفائدة إدارة الجمارك، بعد متابعته من قبل وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، من أجل حيازة المخدرات واستهلاكها وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.

وواجه قاضي الحكم المتهم باعترافاته المفصلة أمام الشرطة القضائية لأمن آسفي، في وقت أكد المتهم أنه اعتقل في وقت سابق، من أجل الاتجار في المخدرات، بمبرر ظروفه الاجتماعية.

وطالب دفاع المتهم، تمتيع موكله بظروف التخفيف، نظرا لظروفه الاجتماعية.

وأوقفت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، المتهم بدوار الغفيرات ضواحي آسفي، بعد ورود معلومات عن أن المتهم يقوم بترويج مخدر الشيرا.

وعند إيقاف المتهم وتفتشيه، تم حجز قطع من مخدر الشيرا معدة للبيع وهاتف محمول وسلاح أبيض.

وخلال الاستماع إليه تمهيديا، أقر المتهم بالمنسوب إليه، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، وإحالته عليها بعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي.

محمد العوال (آسفي)