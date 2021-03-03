حجز مخدرات بشواطئ طنجة

أحبطت عناصر القوات المساعدة المكلفة بمراقبة الشواطئ الشمالية، أخيرا، محاولة تهريب كمية من مخدر «الشيرا»، وضبطتها بشاطئ «المريسات» (ضواحي طنجة)، وهي على أهبة شحنها بزورق مطاطي للعبور بها في اتجاه الشواطئ الجنوبية الإسبانية.

ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن الكمية المحجوزة، التي وصل وزنها 30 كيلوغراما من المادة المستخلصة من نبتة القنب الهندي (الكيف)، اكتشفتها عناصر المراقبة الليلية حين كانت تقوم بعملية تمشيط وأثارت انتباهها حركة غير عادية بالشاطئ المذكور، لتتفاجأ بعدد من المهربين يضعون رزما بلاستيكية على متن قارب مطاطي فائق السرعة، فضربت طوقا حول المنطقة، قبل أن تبادر بمهاجمة القارب وحجزه، فيما تمكن المهربون من الإفلات والهروب إلى وجهات مجهولة، مستغلين ظلام الليل وصعوبة تضاريس المنطقة.

المختار الرمشي (طنجة)