اعتقال مروج مخدرات بسيدي بنور

أحالت عناصر الشرطة القضائية لسيدي بنور، أخيرا، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، في حالة اعتقال، متهما بترويج المخدرات، سبق أن صدرت في حقه عدة مذكرات على الصعيد الوطني، لتورطه في الاتجار بالمخدرات واعتراض السبيل والسكر العلني البين وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وعلمت «الصباح» أن المتهم الموقوف البالغ من العمر 35 سنة والمتحدر من الجماعة الترابية امطل، تم إيقافه من قبل عناصر الأمن بالسوق الأسبوعي «ثلاث سيدي بنور»، وهو يترصد ضحاياه من تجار المواشي والخضر قصد سلبهم أموالهم.

وأشارت المصادر، إلى أن الموقوف كان يتاجر في المخدرات رفقة شريكيه، أحدهما تم إيقافه أخيرا، وأحيل على غرفة الجنايات بالجديدة ، على خلفية اعتدائه على دركي تابع للمركز الترابي بسيدي بنور، بواسطة سكين، بعدما تسبب له في جرح غائر في الرأس، فيما مازال البحث جاريا عن المتهم الثالث ضمن أفراد العصابة الإجرامية المتخصصة في السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

أحمد سكاب (سيدي بنور)