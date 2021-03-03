15 سنة لعصابة بالناظور

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، 15 سنة من السجن على متهمين من أجل ارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بالسرقة الموصوفة والاعتداء على المواطنين وتسلق منازل الغير من أجل السطو على ما بداخلها من محتويات. وآخذت الغرفة ذاتها ستة متهمين بما نسب إليهم من تهم، بعدما أحيلوا عليها من قبل النيابة العامة، بعد إيقافهم والاستماع إليهم في إطار البحث الذي أنجزته الضابطة القضائية.

وتوبع المتهم الأول، البالغ أقل من 18 عاما، من أجل جناية السرقة الموصوفة بالليل، وتعدد الاعتداءات على أملاك المواطنين المقرونة بظروف الليل والتسلق وجنحة الإيذاء العمدي، إذ قضت الهيأة بعقابه بعد اقتناعها بالتهم المنسوبة إليه، بثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميل ولي أمره القانوني الصائر والإجبار. كما آخذت المحكمة، متهما ثانيا من أجل المنسوب إليه، إذ عاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، والباقي موقوف التنفيذ، بعد إدانته بتهمة السرقة الموصوفة المقرونة بالليل والتسلق.

وفي ملف آخر، أدين شخص أوقفته الضابطة القضائية، بأربع سنوات حبسا نافذا بعد تورطه في عدد من عمليات السرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل القيام بعمليات السطو وجنحة استهلاك المخدرات.

وتوبع أمام الهيأة نفسها ثلاثة متهمين بالسرقة الموصوفة المقرونة بالتعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك والمشاركة في ذلك، وبعد المداولة قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل جناية المشاركة في جناية السرقة الموصوفة و براءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه وعقابه بسنتين حبسا نافذا في حدود أربعة أشهر، والباقي موقوف التنفيذ مع الصائر مجبرا في الأدنى. كما قررت، عدم مؤاخذة المتهم الثاني، من أجل جناية المشاركة في جناية السرقة وبراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه وعقابه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ. وبرأت الغرفة ذاتها متهما ثالثا من جناية المشاركة والسرقة الموصوفة، وبمؤاخذته من أجل الكسر واستعمال ناقلة ذلت محرك والمشاركة في ذلك، وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة.

جمال الفكيكي (الناظور)