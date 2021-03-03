منتخب الدراجات حاضر في البطولة الإفريقية

سافرت بعثة المنتخب الوطني للدراجات، إلى مصر، للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية للسباق على الطريق والمضمار، في الفترة ما بين 2 و13 مارس الجاري.

وأوضح بلاغ للجامعة الملكية لسباق الدراجات، أن المنتخب الوطني بعشرين دراجا، يمثلون فئات الكبار وأقل من 23 سنة والشباب، فضلا عن فريق للإناث.

ويمثل المغرب محسن الكورجي والحسين الصباحي وأشرف الدغمي وعادل العرباوي ولحسن المجدوبي ونصر الدين معتوكي ومحمد صدقي ومحمد نزار السايل ومحمد نمسي وحمزة أيوب وإلياس الحسناني ويوسف لمزوق ومحمد نجيب سنبولي وإلياس سكيني وفعاد أيوب، في فئات الذكور، وفاطمة الزهراء الحياني وفاطمة الزهراء بنزكري ونورة سحمود وحكيمة بغراوي وسهام بربوش إناثا.

وسيكون الطاقم التقني مشكلا من مصطفى النجاري، المدير التقني الوطني، والمدربين أحمد الرحيلي ومصطفى العمال وعبد العاطي سعدون وعادل دحكيلة، والمدلك المصطفى خلوي.

وتعتبر هذه البطولة، محطة هامة للتأهل إلى بطولة العالم على الطريق المقبلة ببلجيكا.

العقيد درغام