سلطات الرباط ترفض إجراء ديربي السلة

رفضت السلطات المحلية بالرباط السماح بإجراء مباراة الفتح والجيش الملكي، بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الأولى من بطولة كرة السلة.

وعلمت «الصباح» أن السلطات المحلية رفضت إجراء المباراة بالقاعة المذكورة، بسبب عدم التوفر على ترخيص، الشيء الذي دفع فريقي الجيش الملكي والفتح الرياضي إلى إجرائها في قاعة أخرى بأحد أحياء العاصمة، قبل أن تنتهي بفوز الفتح ب67 مقابل 66.

وتواجه أندية السلة مشاكل في تأمين القاعات الرياضية لإجراء الدورة الأولى، في مقدمتها المباراة المرتقبة في 6 مارس الجاري بين اتحاد طنجة والمغرب الفاسي، ما يهدد استئناف البطولة الوطنية، بعد سنتين من التوقف.

وتعاني أغلب الأندية غياب الموارد المالية لإجراء مباريات البطولة الوطنية، وتأمين الخضوع للكشف عن فيروس «كورونا»، الشيء الذي يزيد من متاعبها، فضلا عن تأمين تنقلها لخوض المباريات، بسبب عدم حصولها على الدعم.

صلاح الدين محسن