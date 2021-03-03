تهمة الترهيب تلاحق بنعبد القادر

النقابة الوطنية للعدل حملته مسؤولية تسريب الامتحانات وطالبت رئيس الحكومة بإلغائها

اتهمت النقابة الوطنية لقطاع العدل، محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بـ “ممارسة الإرهاب الإداري، بواسطة تعليمات شفوية لاستفسار كتاب الضبط الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم والمهندسين المشاركين في الإضراب أيام 16 و17 و18 فبراير الماضي، بأسلوب قمعي”، إضافة إلى منع أعضاء المكتب الوطني للنقابة من ولوج المقر المركزي للوزارة، والذي بُلِّغ به رسميا، الجمعة 19 فبراير، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، والذي منع هو الآخر من دخول بناية الوزارة للقيام بمهامه النقابية.

وأثارت النقابة الوطنية، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع لمكتبها الوطني لتدارس مستجدات القطاع، ما عرفته مباراة المحررين القضائيين في 21 فبراير الماضي من تسريبات، ودعت رئيس الحكومة إلى إلغائها لانتفاء مبدأ المساواة بين جميع المترشحين بتسريب أسئلة الاختبار الكتابي بعد 20 دقيقة من انطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أكده بلاغ وزارة العدل في اليوم نفسه، ولعدم دستورية لغة الأسئلة التي تمت صياغتها ب”لغة موليير” وهي لغة غير دستورية، وللتأثير على القضاء واستقلاليته بإصدار بلاغ الإدانة المسبقة، محملة في الوقت نفسه كامل المسؤولية لبنعبد القادر في عملية تسريب أسئلة الاختبار الكتابي لإشرافه المباشر عليه، ولعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

واستغربت النقابة ما أسمته تماطل وزير العدل في تسديد ديون الموظفين التي هي في ذمة الوزارة مستحقات عن القيام بالحراسة في امتحانات السنة الماضية، في الوقت الذي يتم تعويض أعضاء ديوانه مباشرة بعد رجوعهم من تنقلاتهم عن مهام، مطالبة في الوقت نفسه رئيس المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص صرف ميزانية الباب المخصص لتغطية نفقات المباريات بميزانية الوزارة.

وعبرت النقابة عن رفضها لنتائج الترقية بالاختيار خلال 2020 لاعتمادها على معايير ينتفي فيها مبدأ الاستحقاق والمساواة، و”تنبني على تنقيط فاسد، مما أنتج ترقية الأشباح، واستفسرت وزير العدل عن الوضعية الإدارية لموظفة تتاجر في المجوهرات والتي تمت ترقيتها إلى الدرجة الممتازة”، وطالبت بملاءمة القانون الأساسي لموظفي هيأة كتابة الضبط مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 بما يضمن توصيف المهام القضائية و الإدارية.

وأكدت النقابة أن معركة مهندسي قطاع العدل شرعية وغير قابلة للمساومة، ودعتهم إلى الانخراط وبقوة في الحركة النضالية للتنسيقية بخوض إضراب وطني ثلاثة أيام ابتداء من غد (الثلاثاء)، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمكاتب النقابة المحلية لمدة 30 دقيقة غدا (الثلاثاء)، أمام المحاكم ابتداء من العاشرة صباحا، “ضدا على التعسف الإداري، وحماية للحق في المشاركة في المباريات المهنية دون اشتراط للأقدمية، وتعميم الرفع من التعويض في الحساب الخاص لجميع أطر هيأة كتابة الضبط وبدون استثناء، ودعما للملف المطلبي لأطر هيأة المهندسين بقطاع العدل وحركيتها النضالية، من أجل استرجاع الحقوق المغتصبة في التعويض من الحساب الخاص”.

كريمة مصلي