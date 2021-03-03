التلقيح … لماذا تقدم المغرب وتأخر الألمان؟

مجلة شهيرة تستغرب تقدم المملكة على أوربا في حملة التلقيح وتكرس النظرة الدونية

لم تتمكن العقلية الأوربية إلى يومنا هذا، من التخلص من ثقافة إعطاء الدروس للآخر، وخاصة دول النصف الجنوبي من الأرض، التي تعيش فعلا تقهقرا حضاريا وفكريا، لكن هذه العقلية الاستغلالية تنشغل دائما بغيرها، سواء كان هذا الغير متفوقا أو مهزوما، إذ يعتقد الأوربيون أنهم ولدوا وفي أيديهم قلم أحمر، يصححون به أخطاء باقي الشعوب.

وسياق هذا الحديث، ما كتبته مجلة «ويلت» الألمانية الشهيرة، التي استغربت كيف للمغرب أن ينجح حملته الوطنية للتلقيح، بينما نحن الألمان عجزنا عن الوصول إلى ما وصل إليه، فرغم أن البعض أعطاها قراءة إيجابية متمثلة في أن ألمانيا تشيد بالمغرب، لكن الهدف لم يكن أبدا تعظيم المملكة، والأخذ بيدها وتشجيعها.

لقد حاول المقال إظهار تفوق المغرب، ومقارنته بألمانيا، ليعطي فكرة مفادها، «يا لا العار، كيف أن المغرب البلد الإفريقي الفقير والمتخلف حضاريا، تفوق علينا نحن الألمان الأقوياء المتحضرين»، وكتب المقال بطريقة فيها الكثير من الاستغراب، وكأن ما وصلنا إليه معجزة نزلت علينا من السماء، وأن هذا ليس مستوى المغرب، وهناك شيء ما غير مفهوم يقف وراء نجاح المغرب في تدبير جائحة كورونا.

إن صورة المغرب في أذهان بعض الأوربيين، مرتبطة بحقبة الاستعمار، وما رواه المثقفون الغربيون، الذين رافقوا المدفعيات والطائرات، التي استعملت ضد المغاربة، ولا يريدون فهم واقع جديد يعيشه المغرب. فرغم المشاكل الكثيرة التي لم نجد السبيل بعد إلى حلها، إلا أن المملكة لديها ما يكفي من المقومات، لتنجح حملة التلقيح، وتتفوق على أوربا أو كندا أو غيرهما، لكن البعض يعتقد أنه محكوم علينا بالتخلف الأبدي، وأننا مصابون بلعنة العالم الثالث.

ولم يكن وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خاطئا حينما وجه كلاما مباشر لأوربا، معتمدا خطة هجومية، ومن جملة ما قاله إننا لم نعد دركي أوربا، أي أن المغرب قطع مع عهد الابتزاز بملف الصحراء المغربية، وتقارير حقوق الإنسان، وإنه لن يكون أبدا خادما مطيعا لدول «القارة الحسناء».

ويكفي الاطلاع على المقال، لاستشعار حجم العنجهية التي تتعامل بها هذه العقلية، إذ كتب «رسالة نصية كافية، ليحصل المغاربة بعدها بثوان على موعدهم لإجراء التلقيح، المملكة تفوقت على ألمانيا في التلقيح»، وكأن الدول الأخرى تحصل على المواعد عبر التلفزيون، أو كان يعتقد أن المغرب ليست لديه شبكة اتصالات أم ماذا ! فجميع الدول تعتمد هذه الخطة، هل المغرب لا يشبه هذه الدول؟

عصام الناصيري