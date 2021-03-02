أزمة التأشيرات تخيم على “كان” الفتيان

أكد مصدر من جامعة كرة القدم أن الترخيص لمنتخب جنوب إفريقيا بالولوج للمغرب، قصد المشاركة في أمم إفريقيا للفتيان منتصف مارس المقبل، قرار سيادي ستتخذه جهات عليا، ولا علاقة للجامعة، أو جهة أخرى به.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإنه لحدود الساعة لم يتخذ أي قرار في الموضوع، وتنتظر الجامعة قرار السلطات لمباشرة إجراءات الاستضافة. وحسب مصدر “الصباح”، فإن هناك رخصا استثنائية تمنح عند الضرورة، وإلا كيف نفسر الزيارة الأخيرة لجياني إنفانتينو، رئيس “فيفا”، القادم من سويسرا، أحد البلدان التي علق معها المغرب الرحلات بسبب الفيروس المتحور.

وتحوم الشكوك حول مشاركة منتخب جنوب إفريقيا للفتيان في مارس المقبل، بسبب تعليق الرحلات بين البلدين نتيجة الفيروس المتحور.

ن. ك