آسفي يواجه الفتح بصفوف مكتملة

يستعيد أولمبيك آسفي مهاجمه هشام العروي في مباراته أمام اتحاد الفتح الرياضي، ضمن الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول.

وأفاد مصدر مسؤول أن اللاعب شفي من الإصابة، التي تسببت في حرمانه من المشاركة في المباراتين السابقتين أمام المغرب الفاسي والمغرب التطواني، مضيفا أنه صار جاهزا من الناحية البدنية للمشاركة في مباراة الغد، بعدما التحق بالتداريب الجماعية، منذ بداية الأسبوع الجاري.

ويخوض الفريق مباراة الفتح بصفوف مكتملة، بعدما استعاد جميع لاعبيه المصابين.

وكشف أمين كرمة، المدرب الحالي للفريق، في تصريح ل»الصباح»، «المباراة تحتاج مجهودا كبيرا على المستوى الذهني والبدني. سنواصل الاشتغال لتطوير مردود المجموعة، والعمل بكل جدية وحماس لتحقيق الهدف المسطر».

وتابع كرمة إن حصيلته في المباراتين السابقين تبقى في مستوى التطلعات، بعدما حقق أربع نقط من أصل ست، وزاد موضحا «يمكن اعتبار حصيلتنا في المباراتين السابقتين إيجابية نظرا إلى المستوى الذي ظهرت به المجموعة، وتحقيق فوز خارج الميدان بحصة كبيرة».

ويوجد أولمبيك آسفي في المركز الرابع، برصيد 11 نقطة، جمعها من فوزه في ثلاث مباريات وتعادله في اثنين، علما أنه انهزم في مباراتين.

حسن الرفيق (آسفي)