كواليس الفرق

الوداد الرياضي

شارك أيوب سكومة وسفيان كركاش، في مباراة إعدادية رفقة فريق الوداد للأمل، أمام أولمبيك السهام، الممارس بأقسام الهواة، الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين لصفر.

ويتدرب سكومة وكركاش رفقة فريق الأمل، في انتظار عودة الفريق الأول من بوركينافاسو، للانضمام إلى التداريب مع زملائهما.

الرجاء الرياضي

أصر محسن متولي، لاعب الرجاء الرياضي، على حضور مباراة اتحاد طنجة (2-0)، أول أمس (الخميس)، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، لدعم زملائه، رغم إصابته.

ومن المقرر أن يخضع متولي لفحوصات طبية جديدة، نهاية الأسبوع الجاري، قبل الحسم في مشاركته في المباريات المقبلة.

المغرب الفاسي

أعلنت إدارة المغرب الفاسي أن مدرسة النادي ستنظم ورشة عمل لصالح كل مؤطريها ومدربي مختلف أندية المدينة، تحت إشراق عمر الكداري، مدرب برامج شهادات التدريب الوطنية، واختصاصي فيزيولوجيا المؤهلات ورئيس أقسام التدريب التنفيذي داخل الاتحاد الكندي.

وتمتد الورشة أسبوعا، ينطلق بعد غد (الاثنين)، وستتطرق لمواضيع عديدة مثل كيفية تطوير أداء اللاعبين من خلال برنامج تكويني طويل.

المغرب التطواني

التحق الدولي الكامروني أسانا إنوسينت بتداريب المغرب التطواني، أول أمس (الخميس)، في انتظار توصله ببطاقته الدولية خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون إنوسينت متاحا للمشاركة في مباراة «الماط» والوداد الرياضي، لحساب الجولة التاسعة من البطولة، الأسبوع المقبل.

مولودية وجدة

يلف الغموض مشاركة كمارا ديمبا وزكرياء بحرو، في مباراة فريقهما أمام اتحاد طنجة غدا (الأحد) بملعب طنجة الكبير، لحساب الدورة الثامنة من منافسات البطولة.

وينتظر أن يغيب اللاعبان نفسيهما لعدم جاهزيتهما، شأنهما شأن كريم الهاني وآدم النفاتي، اللذين لم يستعيدا بعد عافيتهما.

في المقابل، خضع الحارس مهدي مفتاح لعملية جراحية على الأصبع، بعد فشل الأولى قبل شهر ونصف.