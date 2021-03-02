دجوكوفيتش يتصدر التنس العالمي

أكد الصربي نولي دجوكوفيتش، صدارته للتنس العالمي، بعد فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى أكبر البطولات الأربع، متفوقا في النهائي على الروسي دانيل ميدفيديف، بثلاثة جولات للاشيء.

وسيطر دجوكوفيتش على البطولة، إذ توقع المتابعون تتويجه بها، بحكم جاهزيته البدنية، فيما لم يقو رافاييل نادال على المرور إلى ربع النهاية، وتعرض للخسارة أمام اليوناني ستيفاتوس تيستيباس، بثلاث جولات لاثنتين، في مباراة مثيرة، إذ برر الإسباني الهزيمة بتعرضه لإصابة في الظهر.

ورغم الانتقادات التي وجهت إليه أخيرا، من أغلب اللاعبين، بسبب تعامله مع تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا، غير أنه فرض نفسه بأستراليا، وحافظ على الصدارة العالمية بفارق 2180 نقطة عن نادال الثاني، فيما يحتل النمساوي دومينيك ثيم الرتبة الثالثة برصيد 9125 نقطة.