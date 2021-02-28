6 سنوات لمروج “هيروين” بالحسيمة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، مروجا لمخدر الهيروين بالحسيمة، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة 5000 درهم.

وجرى اعتقال المتهم، يناير الماضي، بعد معلومات توصلت بها المصالح الأمنية حول نشاطه المحظور، حيث ضبط متلبسا بحيازة كمية من مخدر الهيروين، التي كان يعتزم ترويجها لزبنائه بالمنطقة ذاتها. وأحالت الضابطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة المتهم بعد انتهاء البحث التمهيدي معه على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالحسيمة، بعد متابعته بتهم مسك واستهلاك والاتجار في المخدرات القوية « الهيروين « والحيازة غير القانونية للمخدرات ونقلها.

وبعد أربع جلسات للمحاكمة قضت هيأة الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبإتلاف المخدرات المحجوزة وبمصادرة مبلغ مالي لفائدة الخزينة العامة والهاتف المحمول وباقي الأشياء المحجوزة لفائدة الأملاك المخزنية. وفي طلبات إدارة الجمارك حكمت المحكمة على المتهم بأدائه لفائدتها غرامة مالية قدرها 938 ألف درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء. وجاء إيقاف المعني بالأمر في إطار حملة تمشيطية للشرطة القضائية بالأمن الجهوي للحسيمة، لوضع حد لمروجي المخدرات القوية بالمنطقة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)