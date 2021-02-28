خمس سنوات لمغتصب “زوجته”

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض، التي توبع بها، في حالة سراح، من قبل النيابة العامة لدى المحكمة نفسها.

وظل المتهم، أثناء مثوله أمام هيأة الحكم، ينفي ما جاء في شكاية الزوجة القاصر. ولم يجد جوابا مقنعا، حين واجهته الهيأة ذاتها، بتصريحات الضحية وظل واجما. وورد في شكاية الزوجة القاصر، أنها تعرفت على المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظلا يتبادلان النقاش مدة شهرين تقريبا، قبل أن يلتقيا بمقهى.

وأضافت أنهما تبادلا رقمي هاتفيهما وبدآ يتواصلان مباشرة، وفي إحدى المناسبات طلب منها مرافقته إلى منزل يقع بحي جوهرة، واستغل فراغه من أهله وقام باغتصابها وافتضاض بكارتها.

وأعطت الفتاة معلومات دقيقة عن محتويات البيت وغرفه، بل وصرحت أمام الضابطة القضائية، أن علامات مميزة توجد في ظهر المتهم. وظل المتهم ينفي افتضاض بكارة المشتكية ولم يجد جوابا مقنعا أثناء المواجهة القانونية التي أشرفت عليها الشرطة القضائية.

وقدمت والدة المتهم قسيمة الزواج التي حررها ابنها بينها وبين زوجته القاصر، التي صرحت أنها تعيش معه بمنزل والديه وأثنت على معاملة والدته.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)