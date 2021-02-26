“بنات لالة منانة” يقتحمن الإشهار

اجتمعت مرة أخرى بطلات مسلسل “بنات لالة منانة”، من جديد، والذي حقق نسب مشاهدة مهمة عند عرضه، لكن هذه المرة من أجل تصوير اعلان لأحد المنتوجات للعناية بالنظافة الشخصية.

ونشرت بطلات المسلسل، صورا من الإعلان، من أجل تشويق جمهورهن، دون كشف التفاصيل، حتى اعتقد البعض أنهن يحضرن لموسم جديد من المسلسل.

وكتبت سامية أقريو تدوينة على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيها ” شنو بان ليكم نرجعو بنات لالا منانة؟ انا توحشتهم وانتما؟ توحشت شامة بهية ورحيمو السعدية ومنانة ماريا وجميلة حتى هي وخا مسمومة”.

ويحكي مسلسل “بنات لالة منانة” قصة أربع فتيات في سن الزواج، يتطلعن لزوج وسيم، علما أن أحداثه مستوحاة من نص “بيت بيرناردا ألبا” للشاعر الإسباني فيديريكو غارثيا لوركا.

إ.ر