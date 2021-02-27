4 سنوات لمتهم بالاغتصاب

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه ب4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية الاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وسبق للضابطة القضائية بأزمور تقديم متهمين أمام أنظار النيابة العامة لدى استئنافية الجديدة، من أجل الجناية ذاتها، المرتبطة باغتصاب جماعي لقاصر، بعد تعريضها للعنف، وظل المتهم في حالة فرار.

وأوقفت مصالح الأمن المتهم بسد قضائي بمدخل مراكش، وبعد تنقيطه، تبين أنه مبحوث عنه، وتم إخبار الشرطة القضائية بأزمور، التي عملت على استقدامه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية. وتم استدعاء الضحايا اللواتي تعرضن للاعتداء، وصرحت المشتكية الأولى تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، سيما أنها تعرفت عليه أثناء عرضه عليها، وأكدت أنه كان من بين المتهمين الذين اغتصبوها جماعيا. ولم تستطع المشتكية الثانية الجزم في أمر ذلك وتعذر على المحكمة استدعاء المشتكية الثالثة.

ونبه رئيس هيأة الحكم الضحية الثانية إلى مغبة شهادة الزور وذكرها بتصريحاتها أمام الضابطة القضائية، عندما أكدت أنه هو من اغتصبها وعنفها. ونفى المتهم أثناء مثوله أمام الهيأة ذاتها ما ورد في شكاية الضحايا.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)