الرشوة تطيح بتقني فلاحي بفاس

اعتقلت الضابطة القضائية، أخيرا، تقنيا بمصلحة المديرية الإقليمية للفلاحة بفاس، لتلقيه رشوة من فلاح ناحية المدينة، ابتزه للترخيص له بالتصرف في أرض فلاحية وتمكينه من شهادة تعفيه التبعات الضريبية، وأحالته على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه على ضوء الأبحاث المجراة معه.

وأوقف المتهم متلبسا بتلقي رشوة بعدما أمرت النيابة العامة بنصب كمين له بعدما لجأ الفلاح الضحية للرقم الأخضر للإبلاغ بابتزازه له ومطالبته إياه ب10 ملايين سنتيم نظير الترخيص له بالتصرف في تلك الأرض والإعفاء من الضريبة المفروضة على الأراضي العارية بجماعة مجاورة.

ونسخت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية المكونة للمبلغ بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قبل إيقاف المشتبه فيه في حي بمقاطعة أكدال بفاس، متلبسا بتسلم مليون سنتيم دفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، اتضح أنها تحمل الأرقام التسلسلية نفسها.

وتقدم الفلاح المشتكي القاطن بأولاد الطيب ناحية فاس، إلى مصالح المديرية للفلاحة بفاس، طلبا لرخصة للتصرف في أرض، إلا أن التقني ماطله وابتزه في المبلغ المذكور، قبل أن يتم الاتفاق على دفعه عبر دفعات أولها بمليوني سنتيم، لكن الضحية اتصل بالرقم الأخضر للإبلاغ عن هذا الابتزاز.

ح . أ (فاس)