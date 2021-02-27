مؤاخذة مروجي مخدرات بالحسيمة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، حكمها في قضية يتابع فيها ثلاثة متهمين ضمنهم امرأة، من أجل الاتجار في المخدرات ومحاولة تهريبها.

واعتقل المتهمون بداية فبراير الجاري بالحسيمة، وعثرت الشرطة القضائية بحوزتهم على كمية مهمة من المخدرات، لتتم إحالتهم على أنظار وكيل الملك، بعد إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، والذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، بعد أن وجه لهم تهم حيازة واستهلاك وترويج المخدرات، وحيازة ونقل ومحاولة تهريب المخدرات، والخيانة الزوجية والمشاركة في ذلك، والفساد، كل حسب المنسوب إليه.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته، وبعدم مؤاخذة المتهمة الثانية من أجل جنحة الفساد والتصريح ببراءتها منها،وبمؤاخذتها من أجل باقي ما نسب إليها والحكم عليها بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

كما قضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة المتهم الثالث من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. كما قضت المحكمة أيضا بإتلاف المخدرات المحجوزة وبمصادرة الهواتف المحمولة، وباقي المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية.

جمال الفكيكي (الحسيمة)