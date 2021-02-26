برمجة عسيرة للرجاء وبركان

يستهلان دور المجموعات بملعبيهما في 10 مارس وأربع مواجهات في شهر

يستهل الرجاء مبارياته في كأس الكنفدرالية الإفريقية “كاف”، في 10 مارس المقبل، باستقبال المتأهل من مباراة بريميرو دي أوغوستو الأنغولي ونامونغو التنزاني، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسيلعب الرجاء الجولة الثانية بعد أسبوع من ذلك، حين يرحل لمواجهة نكانا الزامبي، الذي تأهل على حساب الاتحاد البيضاوي، في الدور قبل المجموعات.

وسيعرف أبريل المقبل إجراء أربع مباريات للرجاء، يستقبل في الأولى بيراميدز المصري في 4 من الشهر نفسه، قبل السفر إلى مصر لمواجهة الفريق ذاته في 11 أبريل، فيما سيرحل لمواجهة بريميرو دي أوغوستو أو نامونغو التنزاني في 21 أبريل، على أن ينهي دور المجموعات في 28 أبريل المقبل حين يستقبل نكانا.

وتسعى الكنفدرالية الإفريقية إلى إجراء مباريات الربع في ماي المقبل، ونصف النهاية في يونيو، على أن تلعب المباراة النهائية في 10 يوليوز المقبل.

وبخصوص نهضة بركان، حامل لقب المسابقة، سيستهل مبارياته باستقبال نابسا ستارز الزامبي في 10 مارس المقبل، قبل الرحيل للكامرون لمواجهة القطن الكامروني، ويستقبل شبيبة القبائل الجزائري، ثم يرحل لمواجهة الفريق نفسه إيابا، قبل مقارعة نابسا ستارز بزامبيا، لينهي دور المجموعات باستقبال القطن الكامروني.

وبموازاة مع ذلك، يتعين على الرجاء إجراء نهائي كأس محمد السادس أمام اتحاد جدة، ومباريات البطولة الوطنية، فيما يتعين أيضا على الفريق البركاني تدبير المنافسات الوطنية.

المجموعة الثانية:

نهضة بركان – شبيبة القبائل الجزائري – القطن الكامروني – نابسا ستارز الزامبي

المجموعة الرابعة:

الرجاء الرياضي – بيراميدز المصري – نكانا الزامبي والفائز من لقاء نامبوغو التنزاني وبريميرو دي أوغوستو الأنغولي

العقيد درغام