طائرة خاصة تنقل الوداد إلى بوركينافاسو

مباراة كايزر شيفز ستجرى الأحد في الخامسة بواغادوغو

قرر الوداد استئجار طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق من لواندا الأنغولية إلى واغادوغو البوركينابية، لمواجهة كايزر شيفز الأحد المقبل، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

واضطرت إدارة الوداد إلى حجز طائرة خاصة، لغياب رحلة مباشرة من أنغولا، حيث واجه الفريق بيترو أتليتيكو، أمس (الثلاثاء)، إلى بوركينافاسو، ما مكنه من تفادي رحلة شاقة، من خلال السفر إلى دبي ثم البيضاء، قبل التوجه إلى واغادوغو.

وتجرى مباراة الوداد وكايزر شيفز الأحد المقبل، بملعب 4 غشت بواغادوغو، في الخامسة بالتوقيت المغربي، وستبث مباشرة على قناة «بي إن سبور 7».

وسبق للوداد اللعب في الملعب نفسه في 2004، حين واجه النجم البوركينابي في كأس الكنفدرالية الإفريقية، وفاز عليه بهدف لصفر.

ع. د