“الماص” يقيل جريندو ويفاوض غاموندي

اجتماع طارئ لفسخ عقد المدرب السابق وغضب بسبب النتائج

أقال المكتب المسير للمغرب الفاسي لكرة القدم مدرب الفريق عبد اللطيف جريندو، من مهامه على رأس الطاقم التقني، بعد التعادل أمام حسنية اكادير دون أهداف لحساب الدورة السابعة من منافسات القسم الأول.

واستدعى الرئيس إسماعيل الجامعي جريندو إلى اجتماع طارئ، أمس (الثلاثاء)، لمناقشة تفاصيل فسخ العقد، بالتراضي، لكن خلافا ماليا أخر الفسخ.

وتعرض جريندو لانتقادات شديدة، من قبل بعض أنصار الفريق الفاسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم احتلال “الماص” الرتبة الخامسة برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين على الجيش الملكي الدفاع الحسني الجديدي، وأربعة تعادلات وهزيمة أمام الوداد.

وقاد جريندو “الماص” الموسم الماضي لتحقيق الصعود للقسم الاول، والتأهل إلى ثمن نهاية كأس العرش، حيث سيواجه الثلاثاء المقبل نهضة بركان.

وعلمت “الصباح” أن الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي، الذي انفصل عن الوداد الرياضي أخيرا، والمدرب السابق لحسنية اكادير، هو الأقرب لخلافة جريندو.

وقال غاموندي»هناك أمور تفرض عليك التريث قبل اتخاذ أي قرار”، مستدركا “أعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.

وعلمت “الصباح”، أن غاموندي سيحل اليوم (الأربعاء)، بفاس، لمباشرة عمله رفقة “الماص”، بمساعدة طارق شهاب، فيما رفض سعد كرمان، الراتب الشهري الذي اقترحه “الماص”، للاشتغال ضمن الطاقم التقني.

وتظل وضعية هلال الطائر، المدير الرياضي مبهمة، ومن المقرر عقد اجتماع أمس (الثلاثاء)، مع الرئيس لتحديد مستقبله.

ولم يتوصل الطائر بأي إشعار من إدارة الفريق، وتفاجأ بدوره بالانفصال عن جريندو.

وكشف الطائر في حديث ل”الصباح”، أنه كان مقتنعا بالعمل الذي يقوم به جريندو، إلا أن الإدارة كان لها رأي آخر. وقال”سيكون لنا اجتماع في الموضوع، وعلى ضوئه سيتحدد مستقبلي مع الفريق”

وتعاقدت إدارة المغرب الفاسي مع مجموعة من اللاعبين البارزين، على غرار محمد الفقيه وعلاء الدين أجراي ويوسف أكردوم وأيوب لكحل، من أجل لعب ادوار طلائعية والمنافسة على المراكز الأـولى.

خالد المعمري (فاس) ونور الدين الكرف