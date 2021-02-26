تعليق الرحلات نحو 9 بلدان

علق المغرب، ابتداء من أول أمس (الاثنين)، رحلاته الجوية مع مجموعة من البلدان، بشكل مؤقت، إجراء احترازيا فرضته التطورات الوبائية المتعلقة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس «كورونا» المتحور في البلاد. ويتعلق الأمر بتسع بلدان قررت السلطات منع التوجه إليها أو العودة والدخول منها إلى التراب الوطني، هي تركيا والبرتغال وألمانيا وهولندا وسويسرا والنمسا والسويد والتشيك وأوكرانيا، تنضاف إلى مجموعة الدول الأخرى التي علق المغرب رحلاته معها ذهابا وإيابا، منذ بدء انتشار السلالة الجديدة، وهي جنوب إفريقيا وبريطانيا والبرازيل والدانمارك ونيوزيلندا وإيرلندا.

وأكدت مصادر دبلوماسية الخبر عبر مجموعة من التغريدات على موقع «تويتر»، إذ أعلن السفير السويسري في المغرب أن الرحلات من بلاده تجاه المغرب علقت مؤقتا من قبل الرباط، ابتداء من منتصف ليل أول أمس (الاثنين)، مضيفا أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول لمدة 15 يوما، قبل أن تتم إعادة النظر فيه من جديد. والشيء نفسه، بالنسبة إلى سفارة تركيا بالمغرب، التي كشفت أن المغرب قرر تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا، إلى جانب بلدان أوربية أخرى، لمدة 15 يوما، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لمحاربة الوباء.

القرار نفسه أعلنته سفارة ألمانيا بالرباط، صباح أمس (الثلاثاء)، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، مؤكدة أن القرار ساري المفعول إلى غاية 21 مارس المقبل، ويعاد النظر فيه كل 14 يوما.

من جهتها، أعلنت سفارة هولندا بالمغرب، الخبر نفسه على صفحتها بالموقع الأزرق، مؤكدة أن الرحلات بين البلدين معلقة إلى أجل غير مسمى، مضيفة أن المسافرين القادمين من هولندا عبر رحلات «ترانزيت» غير مسموح لهم أيضا بدخول التراب الوطني. وجاء قرار تعليق الرحلات مع مجموعة من البلدان، بعد اكتشاف 24 سلالة متحورة من فيروس «كورونا» في المغرب، حسب ما أكده ائتلاف المختبرات الجينية، المسؤول عن مراقبة وتتبع السلالات المنتشرة على الصعيد الوطني، وفق الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة للبحث عن طفرات جديدة من الفيروس.

نورا الفواري