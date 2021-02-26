“ثقافة الطفل” جديد بنجلون

صدر للكاتب والقاص المغربي العربي بنجلون كتاب معنون بـ”ثقافة الطفل.. قيم فنية ومبادئ إنسانية”، عن منشورات دار التوحيدي.

ويوجه هذا الكتاب، أساسا، إلى “الأدباء الناشئين الطامحين إلى الكتابة للطفل، وتعوزهم الوسائل الفنية والتربوية لتقديم أعمال مناسبة للقارئ الصغير، بل حتى بالنسبة لمحترفي المسرح والتشكيل وللهواة”، ويوجه، أيضا، إلى “رجال ونساء التعليم، الذين يزاولون مع الطفل أنشطة موازية، أو يفضلون تنويع طرق التدريس”، كما “ينير سبيل الآباء والأمهات نحو تثقيف أبنائهم، وتعزيز رصيدهم الثقافي والمعرفي والأدبي”، و”ينبه كل فعاليات المجتمع إلى قيمة أدب وثقافة الطفل، وما يتّسمان به من إيجابيات في خدمة الطفل والأسرة والبيئة”.

وفي إضاءة على عنوان الكتاب، يكتب بنجلون ألا فرق عنده بين “أدب الطفل” و”ثقافة الطفل”، بل “إن كان معنى الأدب محدودا، ومعنى الثقافة عاما وشاملا، فكلاهما يدل على الآخر!”.

ع . م