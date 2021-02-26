مجد تحجز مكانا في الدراما المصرية

الممثلة المغربية تشارك ليلى علوي في “ماما حامل”

انضمت الممثلة المغربية هدى مجد، لأسرة مسلسل مصري يحمل عنوان “إجازة مفتوحة”، بطولة شريف منير ولقاء الخميسى والمقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة.

وتجسد مجد، في المسلسل الذي سيتكون من 40 حلقة، وينتظر أن يبث بعد رمضان المقبل، شخصية امرأة متزوجة من هشام إسماعيل، وتربطهما صلة بعائلة شريف منير ولقاء الخميسى، باعتبار أن قصة العمل تعتمد على وجود 3 عائلات تدور حولها الأحداث.

ويعد مسلسل “إجازة مفتوحة” من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، وأسماء أخرى.

كما ضمنت مجد، مكانا لها في فيلم سينمائي يحمل عنوان “ماما حامل”، إذ تجسد فيه دور البطولة إلى جانب النجمة ليلى علوى والذى يتم تصويره حاليا، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد، وحمدي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ونانسي صلاح، وهدى الاتربي وغيرهم.

ويعرض لمجد حاليا في القاعات السينمائية المصرية، فيلم “عفريت ترنزيت” الذي انطلق في دور العرض يوم 11 نونبر الماضي.

​وتجسد هدى مجد شخصية مدرسة تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، ويشاركها البطولة كل من محمد ثروت وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحي ومحمود الليثي، ومحمود حافظ ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمي ضيف شرف في الأحداث، علما أن العمل من إخراج ياسر هويدي، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد.

وتخوض هدى مجد، بفضل فيلم “عفريت ترنزيت” أولى تجاربها في السينما، وذلك بعدما شاركت سابقا في عدد من المسلسلات المصرية، من قبيل مسلسل “نسر الصعيد” مع محمد رمضان، و”الرحلة” مع باسل خياط، و”الزيبق” مع كريم عبد العزيز، و”الحالة ج” مع حورية فرغلي وأحمد زاهر.

يشار إلى أن مجد، حصلت على لقب ملكة جمال العرب سنة 2015، ودرست التمثيل في أمريكا، وشاركت في فيلم قصير “صدى صوت” سنة 2014، قبل أن تشارك في مجموعة من المسلسلات.

ولدت هدى في المغرب، وعاشت معظم سنوات طفولتها في السفر بسبب عمل والدها، إذ انتقلت بين الكويت وإنجلترا والولايات المتحدة، ودرست إدارة نظم المعلومات.

إيمان رضيف