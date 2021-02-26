“تيبو” تطلق برنامجا جديدا

أعطت جمعية “تيبو” المغرب، الأسبوع الماضي، الانطلاقة الرسمية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بالمدارس الابتدائية، من قبل المستفيدين من برنامج الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب المهاجرين، تحت إشراف التعاون الألماني بالمغرب.

ويستمر البرنامج على مدار 2021، إذ سيستفيد أكثر من 12.000 تلميذ في المدارس الابتدائية، من ورشات “الرياضة من أجل التنمية، كما ترتكز مقاربة البرنامج على الرياضة، من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة.

وأعطت جمعية “تيبو”، المنظمة المغربية الرائدة في تصميم و ابتكار حلول اجتماعية في مجال التربية والتمكين و الإدماج المهني عن طريق الرياضة الأربعاء الماضي، الانطلاقة الرسمية لنشاط “التنمية عبر الرياضة” بحضور سلطات عين السبع، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء سطات، و ممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية بالمغرب، و كذا وكالة التعاون الألماني بالمغرب.

وتهدف هذه الورشات تلاميذ المدارس الابتدائية بالمغرب، ويتم تنشيطها من قبل 30 شابا مستفيدا من برنامج “سايم” للإدماج الاجتماعي و المهني للشباب عن طريق الرياضة القادمين من مختلف البلدان الإفريقية، لاسيما كوت ديفوار ومالي والسنغال والمقيمين بالمملكة.

ويدخل هذا النشاط في إطار التعاون جنوب جنوب، الممول من قبل الاتحاد الأوربي والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

نور الدين الكرف