أبو زعيتر يعود إلى الحلبات

تراجعت منظمة القتال الحر عن توقيف البطل المغربي عثمان أبو زعيتر، ورخصت له بالعودة إلى الحلبات مستقبلا.

وكشف مدير أعمال البطل المغربي أن دانا وايت رئيس المنظمة، قرر التراجع عن قراره، بفصل عثمان أبو زعيتر من المنظمة، بعد خرقه لقوانين السلامة في أبو ظبي.

وأكد دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة، أن زعيتر خرق بروتوكول الأمان المتعلق بالحد من تفشي “فيروس كورونا”، من خلال انتهاك قواعد الصحة والسلامة، مضيفا أن البطل المغربي خرج من العزلة، وأدخل شخصا غير مخول له الدخول، عبر منحه السوار الخاص به، حسب ما رصدته كاميرات المراقبة.

من جهتها، أعلنت المنظمة في بيان لها أن غرضها هو الحفاظ على سلامة المشاركين، أولوية قصوى، وأنها تتخذ جميع الإجراءات ضد أي شخص لا يلتزم بالإجراءات الصارمة.

ن. ك