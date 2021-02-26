“تيار” مقاطع للانتخابات يزعج العثماني

عبر سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، عن استيائه من تنامي أصوات داخل حزبه تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، أو التصويت السلبي ضد مرشحي الحزب، خاصة من قبل الأعضاء «الخالدين» الذين لن يحصلوا على التزكية لخوض غمار مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تؤكد مصادر «الصباح».

وأفادت المصادر أن العثماني انزعج كثيرا من تدخلات القيادي المقرئ الإدريسي أبوزيد، الذي اتهمه، بالتنازل عن مواقف ومبادئ الحزب، والشعارات التي رفعها في مناسبات كثيرة، مؤكدا أن المغاربة لن يصوتوا على مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة، إلا إذا فقدوا ذاكرتهم الجماعية.

وأكد أبو زيد أن قادة العدالة والتنمية انقلبوا على مواقفهم منذ وصولهم إلى كراسي الحكم، قائلا «بأي وجه سيلتقي هؤلاء المغاربة في الانتخابات المقبلة؟»، مشيرا إلى أن المغاربة لن يصدقوا تبريراتهم وسيتهمونهم بالكذب عليهم، وبأنهم يستغلون بعض القضايا للمتاجرة بها انتخابيا.

وسار على منواله، ولو بالتلميح، زعيم الإسلاميين، عبد الإله بنكيران، الذي اتهم قادة الحزب بالتنازل عن المبادئ تباعا، منذ أن صادقوا على القانون الإطار للتعليم، وتخلوا عن العربية في تدريس المواد العلمية، إلى أن هرولوا في تبرير التطبيع مع إسرائيل، واصفا بعض الوزراء بـ «الصكوعة» لأنهم أكدوا أنهم مستعدون لزيارة إسرائيل وتوقيع اتفاقيات.

أحمد الأرقام