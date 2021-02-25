فوضى أقبرت توسيع طريق أزمور

تذمر كبير للسكان من التهام مشاريع للرصيف ومواطنون يفكرون في الرحيل

اكتشف حقوقيون وفاعلون جمعويون بدار بوعزة، زيف ادعاءات تصاميم التهيئة الخاصة بالطرق، إثر معاينة أشغال بنايات شاهقة على جنبات طريق أزمور في اتجاه شارع عبد الهادي بوطالب الفاصل بين تراب الحي الحسني وآنفا، ما دفعهم إلى طرح استفهامات عريضة حول إقبار مشروع توسعة الطريق سالفة الذكر، والتي جرى الحديث عنها منذ 2013، سيما أن الطريق من الحي الحسني في اتجاه دار بوعزة، تتقلص من ثلاثة محاور بعد تجاوز مدارة لاروكاد، إلى اثنين، ما يزيد في الازدحام.

وعلى عكس المشاريع العمرانية التي تلتزم بوضع لوحة إشهارية للمشروع، تبين صاحبه ومساحته والمهندس المشرف ورقم الرخصة وغيرها، فإن بناية من سبعة طوابق، يجري تشييدها في غياب اللوحة الإشهارية للمشروع، بل التهمت أجزاؤها وملحقاتها مرتفقات الطريق.

وانتصبت بناية من سبعة طوابق بطريق أزمور، وبالضبط بمنطقة عين الكديد، بمحاذاة المدارة المؤدية إلى مشاريع حدائق الرحمة، في الجزء التابع للمقاطعة الجماعية آنفا، غير بعيد عن السد القضائي الأمني، ملتهمة الرصيف، بل إن طوار العمارة التي تعد مشروعا سياحيا، يمتد من قارعة الطريق، وشيدت به بناية طليت بالأبيض، وهيئت أشكال هندسية لطوارات أخرى بجانبه تشير إلى أن الأمر يتعلق بموقف للسيارات، ما يعني أن أي توسيع للطريق سيصطدم واقعيا بالبنايات والبنيات سالفة الذكر.

وسادت التخوفات من تحول سكان دار بوعزة إلى رهائن، بسبب الحالة المزرية للسير والجولان، التي أصبحت عليها طريق أزمور، بسبب الاكتظاظ والعرقلة المتواصلين، واللذين يتضاعفان في أوقات الذروة، بالنظر إلى ما شهدته المنطقة من ارتفاع للمشاريع السكنية والتجارية والتعليمية الأجنبية والخاصة، وما وازاه من تنام مطرد لعدد الناقلات، التي تغادر المنطقة أو تلج إليها في مختلف ساعات اليوم.

وأفادت “أميمة. ف”، وهي من قاطني “دومين دار بوعزة”، أن إقبار مشروع توسيع الطريق، مع ارتباط جل السكان بوسط المدينة، سواء للعمل أو الدراسة، سيحول التنقلات إلى كوابيس تعيشها الأسر صباح مساء، كما أن إقبار مشروع توسيع الطريق والأخبار التي كانت تتحدث منذ 2013 عن تثليث الاتجاهين، خاصة بالمقطع الفاصل بين مدارة عين الكديد و”لاروكاد”، سينعكس لا محالة سلبا على المواطنين، سيما أن أشغال تجزئات سكنية جديدة في طور الإنجاز وأخرى مازالت مشاريع على ورق، توحي بأن الاكتظاظ الطرقي سيكون السمة التي تميز المنطقة، متسائلة في الآن نفسه عن الجدوى من وجود تصاميم ومخططات للمستقبل إن لم تكن تتوقع الزخم العمراني والبشري، الذي سيفد إلى المنطقة والعمل على مواكبته ببنيات طرقية قادرة على تليين وتسهيل التنقل.

من جانب آخر، أكد “رضى. ت”، وهو محام وفاعل بجمعية تنموية، أن ما يجري على أرض الواقع، يوضح بجلاء أن هناك فوضى في العمران والتعمير، فطريق أزمور التي تعد القاطرة الوحيدة التي يستعملها السكان للمرور إلى وسط المدينة قصد الالتحاق بالعمل أو المؤسسات التعليمية، لم تعد تقوى على تحمل الرواج الكبير، وانضافت إليها الناقلات الوافدة من مدينة الرحمة، التي أصبحت تفر من جحيم طريق مولاي التهامي بسبب وعورتها وتضييقها، إثر أشغال مشروع الحافلات الكهربائية، الذي التهم جزءا كبيرا منها، ودفع السكان إلى تغيير الاتجاه بالنزول إلى طريق أزمور قصد الالتحاق بوسط المدينة. وأفاد المحامي رضى، أن ما لاحظه في المشاريع العقارية أنها توضع أولا قبل التفكير في المسالك والطرق الرابطة بمختلف العمالات، وأن سكان الرحمة ومعهم جيرانهم بدار بوعزة، أصبحوا رهائن لسياسة تعمير لم ترق إلى المستوى، الذي يجعل المنطقة متنفسا ويشجع على الاستقرار بها، والدليل أن العديد ممن اقتنوا منازل أو فيلات للاستقرار بعد أن جذبتهم الإعلانات، ها هم اليوم يبحثون عن مقتن، بعد أن علقوا لافتات البيع على الجدران الخارجية.

أزمة التنقل من وإلى دار بوعزة، تتفاقم يوما بعد آخر، وأبانت الفيضانات الأخيرة عن قصور نظر المسؤولين، إذ أن المواطنين وجدوا أنفسهم محاصرين في اتجاهات لا خيار لهم لتغييرها، بل حتى المشاريع الطرقية المقبلة، من قبيل مشروع الطريق الساحلية، لن تستطيع احتواء الأزمة، بالقدر الذي ستساهم في مضاعفتها.

المصطفى صفر