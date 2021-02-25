استعان زعيم حزب سياسي معروف، كان حزبه يضرب به المثل في إنجاب المناضلين، بشخص يمتهن “الشعوذة” بإقليم قريب من مراكش، من أجل قيادة لائحة حزبه في تشريعيات 2021.

إن الحزب الذي كان نوابه المناضلون يزلزلون قاعة البرلمان بتدخلاتهم “النارية”، ويجد صعوبة كبيرة في حسم أسماء مرشحيه، وكلهم من أبنائه، بات اليوم يفتح أبوابه لمن هب ودب، فحتى “المشعوذون”، حجزوا لأنفسهم مكانة داخله.

وغير خاف على أحد، أن “المشعوذ” الذي يستعد لقيادة لائحة حزب المعتقلين السياسيين وكبار رجالات الدولة، طاف على أكثر من حزب، لكن “سمعته” كانت سببا في “طرده”، قبل أن يجد ضالته في حزب أكبر منه تاريخا وسمعة، لكن فقره الانتخابي، وغياب مرشحين، دفعاه للتمسك به، اعتقادا منه، أنه قادر على الفوز بمقعد برلماني.

المرشح “المشعوذ”، سبق أن جرته امرأة من البيضاء إلى القضاء، بسبب النصب عليها في أموال، من أجل قضاء أغراض شيطانية، غير أنه لم يفلح، فكيف له أن ينجح في ضمان مقعد برلماني؟

عبد الله الكوزي