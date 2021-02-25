اعتقال لاعب متهم بابتزاز قطرية

أوهمها بالزواج ونصب عليها في مبالغ مالية وهددها بصور فاضحة

أحالت عناصر المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، على وكيل الملك في حالة اعتقال، لاعب كرة قدم يتحدر من الجديدة ويبلغ من العمر 29 سنة، وسبق له أن لعب بالدوري القطري، على خلفية اتهامه بابتزاز مواطنة قطرية.

وجاء إيقاف المتهم، إثر شكاية توصل بها القسم القضائي الثاني، من مصلحة الجرائم التابعة لمديرية الشرطة القضائية بالرباط، والمرفقة بشكاية من المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت بها من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، موجهة من قبل سفارة دولة قطر بالمغرب، والتي تشتكي فيها الضحية من الابتزازات المتكررة من قبل المتهم وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالحياء، وبإفشاء أمور شائنة قصد المس بحياتها الخاصة ومطالبته المتكررة بمبالغ مالية.

وتم الاستماع للضحية القطرية، والتي أفادت أن المشتبه فيه، كان يشتغل داخل صالون للحلاقة بدولة قطر، وكان يتسبب لها في مشاكل مع زوجها أفضت إلى الطلاق منه. وأضافت أنها أصبحت ترسل له مبالغ مالية مهمة ، أثناء عودته للمغرب، بعدما وعدها أنه سيشتري لها بقعا أرضية في كل من سيدي بوزيد ومراكش، كما وعدها بالزواج في حال حصل الطلاق بينها وبين زوجها، موهما إياها أنه سيحصل على الجنسية القطرية، لأنه يعمل لدى أمراء قطريين.

وللتأكد من تصريحات المشتكية، تمت مراسلة شركات تحويل الأموال بالجديدة، حيث ثبت أن الضحية أرسلت للمشتكي مبالغ فاقت 50 مليون سنتيم على دفعات. وتعميقا للبحث تم استقدام المتهم، وخلال الاستماع إليه، أكد أنه بالفعل تعرف على الضحية بقطر، بعدما خاض هناك تجربة احترافية قصيرة رفقة أحد الأندية القطرية، نافيا أن يكون قد قام بابتزاز المشتكية، ولم يكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى بعث مبالغ مالية له أثناء عودته للجديدة. وبعد إتمام البحث أحيل المتهم على وكيل الملك، وبعد استنطاقه قرر إيداعه السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال، بجنح النصب والابتزاز وبث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل سري، وبث وتوزيع تركيبة متكونة من أموال شخص أو صوره دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وأحيل على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، لمحاكمته حسب التهم الموجهة إليه.

أحمد سكاب (الجديدة)