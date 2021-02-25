الغـش فـي امتحانـات العـدل

بعد ثلاثين دقيقة من انطلاق مباراة التوظيف لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة، تخصص “تدبير المقاولات والأنظمة والشبكات المعلوماتية أو الشبكات والأنظمة المعلوماتية”، التي نظمتها وزارة العدل أول أمس (الأحد)، تم ضبط متبارين في حالة تلبس بالغش.

الخبر أعلنت عنه وزارة العدل في بلاغ أكدت فيه أنه بعد مرور حوالي 20 دقيقة من انطلاق المباراة، في شقها المتعلق بالاختبارات الكتابية، تم رصد مجموعات مغلقة على تطبيقات التواصل الاجتماعي يحاول روادها الغش في المباراة بتصوير الأسئلة بالهاتف وتلقي الأجوبة بشأنها.

إلا أنه بفضل يقظة ومهنية مصالح وزارة العدل يورد البلاغ، تم اختراق هذه المجموعات والاهتداء الى أصحابها بكل دقة، مما مكن من ضبط مجموعة من أفرادها في حالة تلبس بعد مرور حوالي 30 دقيقة من انطلاق المباراة، أنجزت في حقهم محاضر رسمية وأحيلوا على الضابطة القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة في شأنها، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وذكرت الوزارة أنه تقدم بطلب للمشاركة في المباراة ما مجموعه 13645مترشحا حضر منهم 7694 أي بنسبة مشاركة بلغت 56 %.

وذكرت الوزارة أن المباراة في مجملها مرت في ظروف وأجواء عادية تميزت بالالتزام والانضباط وحس المسؤولية من قبل المترشحين، وجميع المشرفين على عملية الحراسة، مؤكدة أنها ستظل حريصة على أن تمر جميع مبارياتها في جو من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، من أجل انتقاء أجودهم وأكفئهم لخدمة مرفق العدالة.

كريمة مصلي