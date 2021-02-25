توقيف لاعب سنة لبصقه على الحكم

اللجنة التأديبية استندت إلى تقرير المباراة والملف يصل الاستئناف

أوقفت اللجنة التأديبية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نعمان خلوف، لاعب رجاء بنكرير، الممارس بالقسم الثاني، سنة، بسبب بصقه على الحكم.

وقالت مصادر مسؤولة إن اللجنة التأديبية استندت إلى تقرير الحكم أمين لحرش، الذي قاد مباراة رجاء بنكرير والنادي الإسماعيلي، في 31 يناير الماضي، ضمن بطولة الهواة، وبعد عدة مداولات، قررت اللجنة توقيف اللاعب لسنة، وتغريم فريقه 2500 درهم، طبقا للقانون التأديبي.

وأفادت المصادر نفسها أن مكتب رجاء بنكرير قرر استئناف الحكم، لدى اللجنة المركزية، بأمل تخفيض عقوبة اللاعب، الذي يعد من العناصر الأساسية في تركيبته، ومشهود له بالاستقامة والرزانة.

ووصف مكتب الفريق الرحماني العقوبة بالقاسية، مشيرا إلى أن النادي أعد ملفا متكاملا، ويعول على لجنة الاستئناف لقبول طلبه، وتخفيض العقوبة.

ع.م