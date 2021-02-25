3i9 ... المنصة الإعلامية الجديدة لشمال المغرب

3i9 عبارة عن منصة إعلامية رقمية جديدة لعشاق الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي الذين يسعون للحصول على المعلومات دون اللجوء إلى وسائل الإعلام التقليدية.

3i9 ، نقطة التقاطع بين الرمز 39 الهاتفي لشمال المغرب والإشارة الصوتية التي تنبهكم لآخر الأخبار الايجابية والمستجدات في المنطقة. فضاء للتعبير تم إنشاؤه لتثمين جمال المنطقة وثرائها وكذلك تسليط الضوء على مواطنيها المسؤولين.

3i9، منصة إعلامية للمواطنة، أنشأت بالمواطنين وللمواطنين.

تم إطلاقها في دجنبر 2020، وهي نتيجة لإرادة 3 جمعيات شابة تعمل في منطقة الشمال: علينا العمدة (العرائش)، نضامنو كاملين (طنجة) ونقدرو كاملين (الفنيدق / مرتيل). مجموعة من المواطنين الشباب المسؤولين، الذين يعملون على تطوير المشاريع الاجتماعية والثقافية ويتوقون لتثمين جهتهم ومدنهم وكذلك مساعدة المواطنين بمبادرات فعالة.

ومع ذلك، تعتبر 3i9 منصة مفتوحة للجميع. حيث تتيح لجميع المواطنين الحاملين لمشاريع اجتماعية أو ثقافية لفائدة جهة الشمال تقديم مشروعه على المنصة والتعريف به. الهدف هو خلق ديناميكية إيجابية للحلول اليومية في هذه المنطقة.

في عصر الانتشار والمشاركة الواسعة للمعلومات الخاطئة عبر الإنترنت، تقدم هذه المنصة نفسها كمصدر موثوق للأخبار، وذلك لإرسال دعوات للتفاعل إلى مختلف شرائح المجتمع.

كما تطلق 3i9 دعوة للتعريف بالمبادرات والمشاريع التنمية لإلقاء مزيد من الضوء عليها في منطقة الشمال.

فإذا كنتم فاعلين جمعويين أو فنانين أو مجرد مواطنين من منطقة الشمال وترغبون في التعريف بمشروع اجتماعي ثقافي أو فني، فاتصلوا بنا عبر العنوان الإلكتروني التالي lemedia.bax.t3i9@gmail.com

نحن جميعًا مسؤولون عن تطوير جهتنا ومدينتنا وحينا.